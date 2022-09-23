قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لكنه لم يقدم جدولًا زمنيًا بشأن موعدها المحتمل.



كان البرهان، قد أشار من قبل إلى أن الانتخابات ستُجرى في عام 2023.



وقال البرهان في يوليو إن الجيش سيتنحى عن المحادثات السياسية.



في الوقت نفسه، قال البرهان، لوكالة رويترز مساء الخميس إنه لم يتم تحديد موعد محدد للانتخابات لكن الجيش لن ينتظر إلى الأبد.



وأضاف البرهان في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ردا على سؤال حول موعد الانتخابات "نحن ننتظر. نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه العملية السياسية". وأضاف "طبعا لن ننتظر الى ما لا نهاية".



ويلقي المعارضون باللوم على البرهان في زعزعة التحول نحو الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.



وقالت القيادة العسكرية إنها تولت زمام الأمور بسبب التناحر السياسي بين الأطراف المدنية، لكن الخطوة قوبلت بإدانة شديدة من القوى الغربية وتعليق مساعدات دولية بمليارات الدولارات.



وردا على سؤال حول موعد الانتخابات قال البرهان "لو ترك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهام الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلب منا أن نتوقف".



وأشار البرهان إلى موافقته على تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو بأن المدنيين يجب أن يعينوا رئيس وزراء ورئيسا لمجلس السيادة، قائلا إن ذلك يتماشى مع ما قاله هو نفسه من قبل.



وقال البرهان أيضا إن صفقة إنشاء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر في السودان لا تزال قيد المناقشة وإن البلدين تربطهما علاقات طبيعية.



ونفى أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن شحن الذهب السوداني إلى روسيا، قائلا إن كيانات معينة فقط هي المسؤولة عن الصادرات.