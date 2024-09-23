العراق يحذر من مغبة نشوب حرب شاملة بسبب انعدام الحلول من جانب المجتمع الدولي

حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأثنين، من أن العالم والمنطقة يمران بوقت عصيب، وقد سبق للعراق أن حذر مرارا من مغبّة نشوب حرب شاملة يمكن أن تندلع في أي وقت بسبب انعدام الحلول من جانب المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية.

وشدد السوداني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر إقامته بنيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين على" ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ما تتعرض له غزة ولبنان من جرائم عدوانية تستهدف المدنيين، ولاسيما النساء والأطفال"، حسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا إلى " ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخماد الحرب، ووقف العدوان المستمر في غزة ولبنان، وهو ما يهدد بتوسعة الصراع في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي".

وذكر البيان أن الجانبين بحثا " التطورات التي تشهدها المنطقة، في ما يتعلق بالتصعيد الأخير في لبنان والحوارات لإنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى بناء علاقات تعاون ثنائية مع دول التحالف، في مختلف المجالات والقطاعات.