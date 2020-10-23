أحمد أمين عن «ما وراء الطبيعة»: مشاعري مختلطة لأنني لم أتوقع مشاهدته من الداخل

قال الفنان أحمد أمين، بطل مسلسل «ما وراء الطبيعة»، إنه كان واحدًا من جمهور الدكتور أحمد خالد توفيق، معقبًا: «كنت قارئا لما وراء الطبيعة، وكنت أتمنى أن أشاهدها على الشاشة في يوم من الأيام».

وأضاف في حوار خاص لبرنامج «تفاعلكم» المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الخميس، أنه «لم يكن يتخيل أن يكون جزءًا من تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع، وحاليًا المشاعر مختلطة، لأنني لم أتوقع أن أشاهده من الداخل».

وعن أدائه لمثل هذا الدور المختلف عن طبيعة أعماله الكوميدية، عقب: «كان ترشيحا من عمرو بسبب إيمانه بشيء داخلي، أنا لا أعرفه».

وذكر أنه «فوجئ بالدور لدرجة أنه قال لعمرو أن هناك ممثلين آخرين جيدين»، متابعًا: «الميزة في الأمر أنه كان لدينا فترة جيدة من التحضير، وهذا منحنا الفرصة لفهم النص بصورة أكبر، ليتحول حبنا من الرواية نفسها لشخصيات المسلسل».

مسلسل «ما وراء الطبيعة» ثالث الإنتاجات العربية للمنصة الرقمية «netflix»، وهو مقتبس عن سلسلة روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وتدور أحداث السلسلة حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري حول سلسلة حوادث خارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.