 رامي عياش يفتتح مهرجان الجونة بأغنية دقي يا مزيكا - بوابة الشروق
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رامي عياش يفتتح مهرجان الجونة بأغنية دقي يا مزيكا

هديل هلال
نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 8:13 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 8:13 م

استهل الفنان رامي عياش، فعاليات حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بتقديم أغنية بعنوان «دقي يا مزيكا».
وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
وحفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

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