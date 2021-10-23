نادر نور الدين: ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 27% عالميًا مقابل 60% في مصر

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير الوزير التموين الأسبق، أنّ استمرار ارتفاع البترول ربما يتسبب في أزمات غذائية عالمية، مؤكدًا أنه يجب على المواطن تنظيم أولوياته في شراء المنتجات مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن أسعار الدواجن ارتفعت عالميًا بنسبة 27% بالمقابل ارتفعت أسعار الدواجن في مصر إلى 60% نتيجة لجشع التجار، مؤكدًا أنّ بعض التجار يرفعون أسعار المنتجات بشكل جنوني رغم ارتفاع سعرها عالميًا بشكل بسيط.

وشدد على أهمية دور الدولة في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات التي تمس حياة المواطن البسيط بشكل يومي، مؤكدًا عدم ترك السوق للفوضى والالتزام بالفواتير لحماية المواطن، موضحًا أنه في حالة الطوارئ من حق الدولة فرض أسعار جبرية على التجار.

وأكد أن العالم كله تأثر بإغلاق الصين على نفسها في بداية ظهور كورونا، لذلك أصبحت الصين تسيطر على العالم من خلال المنتجات، وتابع: "تتحكم في 28% من حجم التجارة العالمية، ومن الخطأ الاعتماد على دولة واحدة في استيراد المنتجات، ويجب التنوع في استيراد المنتجات من الخارج".