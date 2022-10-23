إصابة 30 شخصا في حادثي سير منفصلين بالوادى الجديد

أصيب 18 شخصا في انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالكيلو 120 بطريق الخارجة- أسيوط.

كان اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، نتيجة إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الخارجة – أسيوط بمنطقة الكيلو ١٢٠.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: كوثر محمد عبد الظاهر ٦١ عاًما، مصابة وفي حالة غيبوبة، فاطمة محمد قطب ٤٠ سنة، ريتاج محمد طه ٥ سنوات ، عبد الرحمن ناصر حسان ١٤ سنة، اسماء علي عثمان ٣٧سنة، زينب نصر حسان ٨ سنوات ، عبد اللاه يوسف عبد اللاه ٣٣سنة ، فاطمة عبد الفتاح أحمد ٣٥ سنة، هناء جابر عبيد عزقلاني ٣٧ سنة، مني محمد أنور ٢٣ سنة، رحمة محمد أنور ١٢ سنة، سما عبد الجواد محمد ١٠ سنوات، محمد مكرم قطب ٢٦ سنة، معالي ضاحي ناجي ٣٥ سنة، صابر عبد الفتاح ١٥ سنة، ملك ابراهيم فهمي ١٣ سنة، أسماء علي عثمان ٣٧ سنة، وجمعيهم من محافظة المنيا.

وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي وبعض الحالات المستقرة لمستشفى الخارجة التخصصي، وتم تحريى محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.‏

وفي سياق متصل، أصيب 12 شخصًا، بينهم 3 أطفال في حادث مرورى آخر، اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وذلك نتيجة إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الداخلة – الفرافرة بالقرب من قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، بمنطقة الكيلو 85 بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من طارق صلاح الدين طاهر، 52 سنة ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، صابر سيف الدين حنفي، 42 سنة ومقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، ونجله محمود صابر سيف الدين، 10 سنوات، محجوبه عبد النبي عبدالله، 65 سنة ومقيمة قرية الشيخ والي بمركز الداخلة، إيمان فاروق سيد حماد، 40 سنة ومقيمة بقرية العوينة بمركز الداخلة، محمود طارق صلاح، 7 سنوات ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، احمد محمد أحمد، 61 سنة، من قرية الجديدة بمركز الداخلة، خالد سيد صابر، 33 سنة من قرية عزب القصر بالداخلة، أحمد محمود سيد، 32 سنة من قرية الشيخ والي بالداخلة، فاطمه سالم محمد، 30 سنة من قرية الشيخ والي بالداخلة، سيدة أحمد محمود، 3 سنة، عائشة أحمد محمود، 45 سنة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.