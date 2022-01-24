الصحة: تحديث بروتوكولات علاج سرطان الكبد وتوفير نوعين من الأدوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية بالمجان لـ90 ألف مواطن، ضمن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدي.. والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية"، وذلك منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2019.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التليف الكبدي، من خلال 74 مركزًا لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا، كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، في إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

وأضاف الدكتور وحيد دوس، أن المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقي العلاج.

وكشف دوس، عن تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، بإدراج نوعين من أدوية "سرطان الكبد" التي تؤخذ عن طريق الفم (Sorafenib وRegorafenib)، مؤكدًا تدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

ومن جهته، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بـ22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبد الرازق، أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، في وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء في صرف العلاج دوريًا بالمجان، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الدواء.

جدير بالذكر أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، ويتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

يذكر أن مراكز صرف أدوية أورام الكبد السرطانية تشمل:

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، مستشفى القاهرة الفاطمية، مستشفى قصر العيني، مستشفى أحمد ماهر التعليمي، معهد ناصر للبحوث والعلاج، مستشفى جامعة عين شمس الدمرداش) في محافظة القاهرة.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنصورة، مستشفى باطنة المنصورة) في محافظة الدقهلية.

- (مستشفى الزقازيق التعليمي) في محافظة الشرقية.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الإسكندرية) في محافظة الإسكندرية.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، مستشفى جامعة كفر الشيخ) محافظة كفر الشيخ.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية) في محافظة المنوفية.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى طنطا الجامعي) في محافظة الغربية.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة بني سويف) في محافظة بني سويف.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة المنيا) في محافظة المنيا.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى جامعة الفيوم العام) في محافظة الفيوم.

وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى حميات قنا) في محافظة قنا.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ(مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج) في محافظة سوهاج.

-وحدات علاج الفيروسات الكبدية المتواجدة بـ (مستشفى الراجحي الجامعي) في محافظة أسيوط.