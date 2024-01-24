استنكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.



وأكد الأنصاري، عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أنه في حال أُثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسئولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، مردفا: "ولكنها ليست مفاجئة".



وأضاف: "منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح اكثر من مئة رهينة، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كل الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة".



وتابع: "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين".



وقال: "وبدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".



وكانت القناة 12 الإسرائيلية، نقلت عن تسجيل مسرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، قوله إن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يمثل إشكالية.



وأضاف أن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مؤكدا أن لديه خيبة أمل في أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة، وأنها مددت وجودها في القاعدة العسكرية بقطر.



وأشار نتنياهو إلى أنه لم يشكر قطر علنا لأنها لم تمارس المزيد من الضغوط على حركة حماس التي يعتقد أن الدوحة تمولها.



