رد الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، على الجدل الذي أثاره قرار رئيس الجامعة، الدكتور سلامة داوود، بشأن تعريب مناهج كليتي الطب والصيدلة، مؤكدا أن الأمر لا يزال مجرد اقتراح قيد الدراسة والنقاش، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» إن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت «لغطا كثيرا» حول هذا الموضوع، موضحا أن مفهوم «التعريب» المتداول غير دقيق على الإطلاق وخاطئ.

وشدد أن المقترح بحال إقراره، لا يعني إلغاء التدريس باللغة الإنجليزية؛ ولكن إصدار كتب تترجم فيها المناهج الإنجليزية إلى العربية؛ لتسهيل فهمها على الطلاب.

وأكد أن إلغاء التدريس باللغة الإنجليزية «غير وارد على الإطلاق»، موضحا أن الهدف هو توفير ترجمة عربية للكتب الدراسية لتتيح للطلاب دراسة متعمقة للمناهج.

وأشار إلى أن العديد من الدول المتقدمة طبيا مثل اليابان وروسيا وألمانيا وفرنسا؛ تدرس الطب والعلوم التطبيقية بلغتها المحلية.

وأوضح أن الاقتراح، يخضع لحوار موسع داخل الجامعة وخارجها مع متخصصين، بما يتوافق مع السياسة التعليمية المصرية، وانفتاح الفكر الأزهري على مختلف الثقافات والعلوم.