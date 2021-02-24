تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الأربعاء، بعد تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس، الذي أشار إلى ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام، نتيجة اضطراب عمل مصافي التكرير الأمريكية خلال الأسابيع الماضية بسبب موجة الطقس السيء.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في نيويورك اليوم بنسبة 0.9% إلى حوالي 61 دولارا للبرميل، بعد استقرار الأسعار في ختام تعاملات أمس.

كان معهد البترول الأمريكي قد ذكر أمس أن المخزون الأمريكي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.03 مليون برميل في حين ارتفع مخزون البنزين أيضا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم تراجع سعر النفط اليوم، فإنه يتجه إلى تحقيق مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي في ظل نقص الإمدادات في السوق بعد تنفيذ المملكة العربية السعودية قرار خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومين خلال الشهرين الحالي والمقبل، إلى جانب تحسن النظرة المستقبلية للطلب على النفط في ظل تسارع جهود التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وهو ما يفتح الباب أمام رفع الكثير من القيود والإجراءات التي تم فرضها لوقف انتشار الفيروس.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 54 سنتا إلى 61.13 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، بعد تراجعه أمس بمقدار 3 سنتات فقط. وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 0.5% إلى 65.03 دولار للبرميل في بورصة "آي سي إي فيوتشرز يوروب" في لندن بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.2% فقط خلال جلسة التداول السابقة.