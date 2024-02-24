 مقتل 8 أشخاص في حادث سير بولاية كاليفورنيا الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل 8 أشخاص في حادث سير بولاية كاليفورنيا الأمريكية

د ب أ/ت ك أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 10:03 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 10:03 ص
توفي ثمانية أشخاص بالغين في حادث تصادم مباشر في منطقة سنترال فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة.

ووقع الحادث المميت حوالي الساعة 06:17 صباحا (14:17 بتوقيت جرينتش) في شارع 7، وهو طريق ريفي في مقاطعة ماديرا، وغرب الطريق 22، حسبما قال خافيير روفالكابا، المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا لموقع "اس اف جيت".

وأوضح روفالكابا أن الحادث شمل حافلة صغيرة كانت تقل 8 مزارعين في طريقهم إلى العمل وشاحنة ثقيلة يقودها سائق بمفرده، ذاكرا أن سائقي المركبتين وستة ركاب في الشاحنة لاقوا حتفهم وتم إعلان وفاتهم في مكان الحادث.

ونجا شخص واحد في الشاحنة وهو شخص بالغ تم نقله إلى المستشفى. وأوضح روفالكابا أن حالة الرجل مستقرة.

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