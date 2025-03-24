تامر عبد الحميد: الزمالك يعاني من نقص العناصر في جميع المراكز

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن الأبيض أمامه 3 بطولات لا بد من التركيز عليهم بقوة إذا كان يرغب في الخروج من هذا الموسم بشكل جيد، بعد أن فقد المنافسة إكلينيكيا على لقب الدوري المصري.

أضاف تامر عبد الحميد في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن الزمالك أمامه المنافسة على كأس مصر وكأس عاصمة مصر والكونفدرالية، لا بد أن يفوز ببطولتين من الثلاث على الأقل ليخرج بشكل جيد من الموسم الحالي.

أشار تامر عبد الحميد، إلى أن وضع الزمالك لم يكن جيدًا، بالتحديد بعد الأداء أمام الجونة ثم بتروجت، وهو ما ينذر بأن الفريق بات مهددًا بفقدان بطولة تلو الأخرى، مضيفًا «شكل الزمالك يُسأل عنه مجلس الإدارة، وبيسيرو عليه أن يُراجع نفسه ويُعيد ترتيب أوراقه في إشراك بعض اللاعبين».

اختتم نجم الزمالك السابق، تصريحاته، بأن الزمالك يعاني معاناة شديدة من نقص في العناصر بجميع المراكز، متابعًا «إدارة الزمالك تسرب الفريق بدلًا من تدعيمه، وأؤكد أن زيزو سيكون خارج النادي مع نهاية عقده».