المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة مخدرات في الإسكندرية

عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، كلٍ من: "ر.ع.ع"، صاحب مغسلة، و"ع.م.ح"، كهربائي سيارات، بالسجن المؤبد، وتغريمهما مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 23329 سنة 2023 جنايات أول المنتزه إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا؛ يفيد ضبط شخصين وبحوزتهما مواد مخدرة يقومان بترويجها لعملائهما، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب اتصال هاتفي من مصدر سري حول نشاطهما، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما فأبصرتهما بجوار دراجة نارية، حال ترويجهما مخدر "الميثامفيتامين" على أحد عملائهما.

وأضافت التحقيقات أنه وعند مشاهدة المتهم الثاني للقوة الأمنية تخلي عن علبة سجائر بداخلها 5 أكياس شفافة لمخدر "الميثامفيتامين"، وعلبة سجائر أخرى تحوي بداخلها على 20 قطعة لمخدر الحشيش، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على ميزان إلكتروني، وهاتفين محمولين، وسلاحين أبيضين، ومبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.