 الاتحاد الأوروبي: مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 4:25 م

قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا، اليوم الاثنين، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 4ر1 مليار يورو (5ر1 مليار دولار)، يتم تمويلها من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى دول الاتحاد.

وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه يتعين وصول الأموال إلى أوكرانيا بسرعة، و"تجنب أي عرقلة" قبيل الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

وتعد الموافقة بمثابة دفعة إيجابية لكييف، في ظل معارضة المجر الحالية للحزم الأخرى من صندوق من خارج الميزانية يحمل اسم "مرفق السلام الأوروبي"، تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات يورو.

ويشار إلى أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحظى بحق النقض على "مرفق السلام الأوروبي"، وظلت المجر تمنع بعض المدفوعات المتعلقة بأوكرانيا لمدة عام تقريبا. كما تم حظر صندوق دعم بقيمة 5 مليارات يورو.


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