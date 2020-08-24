شريف رمزي وزوجته يقيمان حفل عشاء بحضور نجوم الفن

أقام الفنان شريف رمزي، وزوجته الفنانة ريهام أيمن حفل عشاء كبير، وقام بتوجيه الدعوة لعدد كبير من الفنانين المتواجدين حاليًا بالساحل الشمالي لقضاء أجازة الصيف.

وبادر عدد كبير من الضيوف بتوجيه كلمات شكر للزوجين على دعوتهم، عبر حساباتهم الرسمية على إنستجرام، حيث كان من بين ضيوف الحفل الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

وحرصت دنيا على توجيه كلمة شكر لشريف رمزي، ووصفت الحفل بأنه كان فرصة رائعة للتجمع، وعبر حسابه أيضا شكر الفنان شيكو أصحاب الدعوة وقال "ليلة صيف لا تقدر بثمن، شكرًا للعشاء الجميل والصحبة الرائعة".

وكان من بين الحضور الفنانين كريم فهمي ومحمد وكريم محمود عبد العزيز، وهشام ماجد.