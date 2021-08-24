اليابان تتجه لتوسيع نطاق المناطق الخاضعة للطوارئ للسيطرة على تفشي كورونا

قالت مصادر في الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المركزية تخطط لتوسيع نطاق المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى بسبب ارتفاع اعداد الإصابات اليومية.

وأفادت المصادر، في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني من دون تحديد اسمائها، بأن الحكومة نقلت الخطة إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ومن المتوقع أن يتبناها الحزب يوم غد الأربعاء.

ويتم تطبيق حالة الطوارئ بالفعل حتى 12 سبتمبر في طوكيو وأوساكا وفوكوكا وأوكيناوا وتسع محافظات أخرى، بعد التوسع الأخير الأسبوع الماضي.

مع ذلك، تخطط الحكومة لإضافة هوكايدو وجيفو وأيتشي ومي إلى القائمة حيث طلبت المقاطعات الأربع إدراجها.كما تدرس أيضًا وضع المزيد من المحافظات تحت مرحلة ما قبل الطوارئ الأقل صرامة لـ كوفيد-19، التي تغطي الآن 16 محافظة.

وقالت الحكومة المركزية، في وقت سابق، إن المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ ستتلقى لقاح شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا وفقا لدرجة الأولوية.

وتعاني اليابان من عودة ظهور الإصابات في جميع أنحاء البلاد حيث سجلت طوكيو 5405 حالات قبل نحو أربعة أيام.