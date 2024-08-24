رئيس الوزراء الباكستاني يدين تفجيرا استهدف الشرطة في بيشين

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أدان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، التفجير الذي وقع قرب موقع للشرطة في منطقة بيشين بإقليم بلوشيستان جنوب غرب باكستان، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وذكرت الشرطة لقناة "جيو نيوز" اليوم أن طفلين لقيا حتفهما بينما أصيب 14 شخصا آخرين جراء الانفجار.

ووفقا لقوات إنفاذ القانون، تم نقل المصابين، ومن بينهم رجال شرطة، إلى المستشفى وبعضهم إصابته خطيرة.

وأعرب رئيس الوزراء في رسالة عن حزنه الشديد على مقتل أطفال جراء الانفجار وأبدى تعاطفه مع أسر الأطفال الثكلى.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجال الشرطة الذين أصيبوا إثر الانفجار، ووجه السلطات المعنية لضمان توفير أفضل رعاية صحية لهم.

كما وجه السلطات لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أنهم سيتلقون عقابا يجعل منهم عبرة.

وأكد رئيس الوزراء التزامه بالاستمرار في الحرب على الإرهاب حتى سيتم استئصال هذا التهديد .

يشار إلى أن جماعات مسلحة أبرزها جيش تحرير بلوشيستان تنشط في الإقليم وتهاجم قوات الأمن ومنشآت كان من بينها ميناء جوادر في الإقليم في شهر مارس الماضي.