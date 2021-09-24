 ضبط 150 طربة حشيش و 35 ألف قرص مخدر بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط 150 طربة حشيش و 35 ألف قرص مخدر بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية

كتب - مصطفى عطية :
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 1:53 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 1:53 م
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 150 طربة حشيش و 35 ألف قرص مخدر بحوزة 5 عناصر إجرامية بالإسكندرية . قدرت قيمتها المالية بقرابة 4 مليون جنيه.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات :

ضبط 100 طربة حشيش و مبلغ مالى و3 هاتف محمول بحوزة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة برج العرب.

وضبط 50 طربة حشيش و مبلغ مالى و هاتف محمول بحوزة شخص "له معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

كما تم ضبط 35 الف قرص مخدر لعقار التامول و مبلغ مالى و هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3 مليون و900 الف جنيه تقريبا .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات

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