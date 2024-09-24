استنكر الإعلامي عمرو أديب، بعض التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أشارت إلى أن مصر قد تكون الهدف التالي لإسرائيل و"الدور على مصر بعد غزة".

وقال خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "MBCمصر" مساء الإثنين، غاضبا: "تتشل إيدك قبل ما تتكلم على مصر.. أنت بتقارن مصر بأي حاجة؟ أنت عارف عدد جيشنا ومدرعاتنا! لما بيتكلموا عن قوة الجيوش في المنطقة، مش هقول لك مصر رقم واحد؛ لكن عندنا أسلحة مصر رقم واحد فيها، محدش قدها".

وتابع:"مصر ليست سهلة، الأسعار زادت وفيه مشاكل تمام؛ إنما تقول الدور على مصر خايف لمرة بعد 30 سنة أقول لفظ صعب".

وشدد أن الجيش المصري نتاج تضحيات شعب بأكمله على مر التاريخ ومدعاة فخر لكل مصري، معقبا: "الجيش المصري بني بأموال وعرق ودم وتضحيات المصريين، لما تتكلم عن مصر تقف وتتعدل وتعرف أنت بتكلم مين!".

وأشار إلى أن الجيش المصري يقف اليوم على حدود الوطن سدا منيعا يحمي أرضه، مستشهدا بتموضع الجيش على الحدود في عرض لقوته وجاهزيته، متابعا : "تعال شوف جيشك وهو عامل العرض العسكري على الحدود وبيقول لك مساء الخير الاسم: الجيش المصري.. السن: 5000 سنة.. القدرة: لا تتخيلها، وما خفي كأن أعظم، أنت تتخيل في أي حال من الأحوال حد يفكر يضايقك".