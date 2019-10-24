فون دير لاين تريد مفوضا أوروبيا بريطانيا في حال تأجل البريكست

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ذكرت أورزولا فون دير لاين، الرئيسة المنتخبة للمفوضية الأوروبية، أنها تود أن تقوم بريطانيا بترشيح مفوض أوروبي في حال تأجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

تناقش الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمديدا لبريطانيا عقب تصويت أجري أوائل الأسبوع الجاري في البرلمان البريطاني الذي وضع الموعد النهائي المحدد من جانب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محل شك.

وقالت فون دير لاين اليوم الخميس بعد محادثات في هلسينكي مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني: "فيما يتعلق بمسألة منح تمديد (لبريطانيا) أنه يبدو جيدا للغاية".

وأشارت إلى أن مدة مثل هذا التمديد لم تقرر بعد.

وإذا ما ظلت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد الأول من نوفمبر، قالت فون دير لاين إنها "سوف تطلب من المملكة المتحدة إرسال مفوض".

وقال ريني إنه من المهم تجنب حدوث "بريكست قاس"، مشيرا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأضاف أن طاقمه كان على تواصل مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي أوصى بتمديد.

وفي الوقت الحاضر، يعتقد ريني أنه من الممكن التعامل مع قرار بالتمديد من خلال "عملية كتابية" ولكنه مستعد لحضور قمة طارئة في حال تطلب الأمر.