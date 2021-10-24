رئيس الوزراء الأردني: التحديات التي فرضتها كورونا تتطلب مزيدا من التعاون العربي

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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال استقبال الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه، اليوم الأحد، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد أعمال دورته الـ 76 في العاصمة عمان.

وأعرب رئيس الوزراء الأردني، عن ترحيب بلاده بعقد هذه الدورة للمجلس في الأردن وتطلعه لإنجاح أعمالها خدمة لمسيرة العمل العربي المشترك ومجالات العمل الاجتماعي.

ولفت إلى أن القضايا المرتبطة بالشؤون الاجتماعية أصبحت تتخطى الاهتمام المحلي للدول نظرا لارتباطها بقضايا حقوق الإنسان والمرأة والشباب والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

بدورهم، أعرب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذين حضروا اللقاء، عن تقديرهم لاستضافة الأردن لاجتماعات المكتب التنفيذي، مشيدين باهتمام الأردن بالقضايا الاجتماعية والخطوات والإجراءات التي اتخذها لتعزيز حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة.