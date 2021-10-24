نائبة بايدن تزور باريس الشهر المقبل لإجراء مباحثات مع ماكرون في أول زيارة بعد أزمة «صفقة الغواصات»

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستقوم بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس الشهر المقبل؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن تلقي هاريس - خلال زيارتها - خطابا يوم 11 نوفمبر المقبل في منتدى السلام السنوي، كما تشارك في اليوم التالي في مؤتمر باريس حول ليبيا.

تأتي هذه الزيارة تزامنا مع جهود إدارة جو بايدن لتهدئة الحدة التي شهدتها العلاقات بين البلدين بعد أزمة بيع صفقة الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية الأمريكية لأستراليا، والتي خسرت فرنسا بسببها 60 مليار دولار كانت ستحصل عليها لو اشترت استراليا غواصات تعمل بالديزل من فرنسا؛ الأمر الذي أثار غضب باريس ودفعها لسحب سفيرها من واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي قد أجرى محادثات هاتفية - يوم /الجمعة/ الماضي - مع ماكرون، ومن المقرر أن يلتقيان في العاصمة الإيطالية (روما) هذا الشهر على هامش اجتماعات قمة العشرين.