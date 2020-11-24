وزير البترول يوضح موقف نجيب ساويرس من المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم افتتاح الجولة الثانية عند إعلان نتيجة المزايدة الأولى للتنقيب عن الذهب، الخميس الماضي.

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أنه تم الاتفاق مع نجيب ساويرس، لوقف المفاوضات، بعدما فازت شركته في المزايدة الأولى بحوالي تسعة قطاعات.

وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، منذ بضعة أيام، نتائج المزايدة الأولى للذهب التي تم طرحها شهر مارس الماضي، وحظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا.

وأوضح طارق الملا، خلال مؤتمر عقد الخميس الماضي، أنه تقدم للمزايدة 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.