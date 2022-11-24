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البرلمان الإسباني يوافق على الموازنة في انتصار لرئيس الوزراء سانشيز

مدريد (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 10:49 م
وافق البرلمان الإسباني على موازنة العام المقبل في انتصار لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي حقق أغلبية تشريعية مستقرة بما يكفي للموافقة على ثلاث خطط إنفاق متتالية.

ووافقت أغلبية من 187 صوتا اليوم الخميس، على الموازنة، التي وصل سقف الإنفاق فيها إلى مستوى قياسي بلغ 2ر198 مليار يورو (207 مليار دولار)، ومن المقرر أن يتم إحالة الموازنة إلى مجلس الشيوخ لتحصل على الموافقة النهائية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتتناقض النتيجة المتوقعة على نطاق واسع مع العراقيل التي واجهها سانشيز وسلفه المعارض في الموافقة على موازنات كاملة بين عامي 2016 و2019.

واضطر سانشيز، الذي يقود ائتلاف أقلية مع حزب "أونيداس بوديموس" (معا نستطيع) اليساري المتشدد، إلى الاعتماد على مجموعة من أحزاب إقليمية أصغر لتمرير التشريع.

ومن المتوقع أن يوافق الائتلاف على فرض ضريبة أرباح مفاجئة على البنوك وشركات الطاقة في وقت لاحق.

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