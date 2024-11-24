استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط مستشفى كمال عدوان، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين عند البوابة الشمالية للمستشفى، الذي يتعرض منذ ليلة أمس لقصف متواصل، أدى إلى إصابة 12 من الكوادر الطبية، وتعطيل المولد الكهربائي، وشبكة الأوكسجين، والمياه.

يذكر أن خمسة شهداء ارتقوا، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم، في قصف الاحتلال بيت لاهيا، والبريج، شمال ووسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.