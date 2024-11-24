يشارك العرض المسرحي المصري "لعبة النهاية" إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن المنافسة الرسمية للدورة 25، في مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، والمقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك مساء غد الاثنين بسينما مسرح الريو.

وتدور مسرحية "لعبة النهاية" حول 4 شخصيات، "هام" الرجل المشلول كفيف البصر الذي يجلس عاجزا على كرسيه المتحرك يرى الحياة من خلال خادمه المطيع "كلوف"، ذلك الخادم المسكين المهمش الذي لا يدري سببا لطاعة سيده ولا يفضل صحبته، ولكنه يجد نفسه مضطرا للسمع والطاعة وتلبية رغباته التافهة والإجابة عن أسئلته المكررة، بينما تعيش شخصيتان من العالم الافتراضي في براميل صدئة هما "ناج" و"نيل"، والد ووالدة هام المشلول، واللذان توفيا منذ زمن طويل لكنهما يظهران في مخيلته ويدور بين الثلاثة حوار أقرب للهذيان.

"لعبة النهاية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، تأليف صمويل بيكيت، إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل الدكتور محمود زكي، محمد صلاح، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس.