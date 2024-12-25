دعا الإعلامي أحمد موسى، الأشقاء السوريين المقيمين في مختلف دول العالم إلى العودة إلى وطنهم سوريا والمساهمة في إعادة إعماره.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «سوريا إن شاء الله يبقى فيها أمن واستقرار وكهرباء وغاز وأكل وشرب، ويعملوا إعادة إعمار، محتاجة 700 أو 800 مليار دولار هيتجمعوا وتتبني البلد والشعب السوري يرجع يعمره بلده».

وشدد أن الشعب السوري هو المسؤول عن بناء وطنه ومنع التدخلات الخارجية، متابعا: «أشقاؤنا السوريون، أنا بكلمكم بجد؛ الوقت حان لـ 6 أو 7 ملايين سوري حول العالم يرجعوا يعمروا سوريا، من الذي سيعمر سوريا غير حضرتك؟ أنتم من ستبنون بلدكم وتمنعون الدول أن تتدخل فيها وتأخذ خيراتكم».

واستشهد برغبة وزير النقل التركي في ترسيم الحدود البحرية مع سوريا؛ من أجل الغاز والنفط، معقبا: «حان الوقت لأشقائنا، الشعب السوري الموجود في كل دول العالم؛ للعودة لتعمروا البلد وتحافظوا على أمن وسلامة سوريا، محدش هيعمر بلدك غيرك».

ورأى أن عودة 6 ملايين سوري ستمنحهم الحق في تحديد مستقبل بلادهم الفترة المقبلة، مضيفا:« تخيل 6 ملايين رجعوا، الموضوع سيختلف تماما هتكون لك كلمة وعندك انتخابات لو أنت قاعد برا هتنتخب إزاي؟ سوريا أولى بأبنائها وعودتكم لبلدكم هي البداية الحقيقية لأمن وسلام واستقرار سوريا وإلا هتلاقوا كل واحد أخذ له حتة من بلدكم»، حسب قوله.