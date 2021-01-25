رئيس المنافسة ومنع الاحتكار: الجهاز دوره مهم للدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن عمله بالبنك الدولي مرحلة مهمة في مسيرته العملية قبل قبوله بشغل منصبه الجديد كرئيس لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد: «مرحلة مهمة واتعلمت منه كتير وجاء الوقت بعد أن تعلمت منه الكثير أن أفيد بلدي في الفترة القادمة.. والجهاز الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار له فضل كبير علي، إذ كان أول سلمي الوظيفي وهو جهاز مهم جدا للدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية لاسيما في ظل جائحة كورونا».

وأشار إلى أن الجهاز الذي يرأسه، مهمته رقابية بامتياز لحماية مناخ المنافسة في الأسواق، مع اتجاه الدولة لاقتصاديات السوق الحر، حيث تخضع قوى الأسعار للتفاعل بين الطلب والعرض.

وتابع: «دور الجهاز متابعة المنتجين ومنع وجود ممارسات احتكارية لحماية المواطنين، بالإضافة إلى رقابة التشريعات والقرارات الحكومية التي قد تؤدي لتقييد حرية المنافسة، ومن ثم تشجيع الإنتجاية، وبالتالي تنافسية مصر في الأسواق العالمية مع جذب الاستثمار.

وأكد أن دور الجهاز لا يتقصر فقط على مراقبة سلوك المنتجين والمصنعين في القطاع الخاص بل شركات القطاع العام أيضًا، إذ أن هدف الجهاز وضع الكيانات الاقتصادية العاملة كافة، سواء خاصة أو حكومية، أمام القانون لمباشرة عملها في بيئة تنافسية دون ممارسات الاحتكارية.

وشدد على أن الجميع يتساوى أمام القانون، دون تفريق بين قطاع عام أو خاص، وهذا دور الجهاز، متابعًا: «الجهاز له تجارب عديدة في عدد مهم من الملفات التي كانت شركات القطاع العام طرفًا فيها».

وكشف رئيس الجهاز، أنه منذ بداية العام، هناك نحو 100 قضية منظورة أمام الجهاز وتشهد تزايدًا، بالإضافة لحسم نحو 39 قضية حتى ديسمبر 2020، قائلا: «لسه قدامنا مشوار طويل في القضايا، لكن لدينا فريق على أعلى مستوى خريج جامعات متميزة في مجالي الاقتصاد والقانون وقادرين على إحداث الفرق».

وحول اهتمام الجهاز بقطاع الاتصالات واحتمالية وجود ممارسات احتكارية بين الشركات عبر الاتفاق، عقب: «مافيش قدامي حالة عشان أثبت ده حتى الآن لكن بشكل عام في القطاعات كافة بيبقى فيه اتفاقات بين الشركات ودورنا هو كشف مثل هذه الاتفاقيات الاحتكارية وفي مجال الاتصالات بالذات هناك تنسيق دائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساعدة في إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع».

ونفى أن يكون وجود حصة للمصرية للاتصالات، مؤكدًا أن هذا يثبت وجود اتفاقات أو قراءة للخطط السعرية المستقبلية ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد ذلك.