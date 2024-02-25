مقتل أربعة أشخاص على الأقل إثر انهيار جليدي في فرنسا

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لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيار جليدي في منطقة "ماسيف سنترال" الجبلية في جنوب وسط فرنسا، وفقا لتقارير إعلامية اليوم الأحد.

وتردد أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا وفقد اثنان آخران.

ووقع الحادث عصر اليوم الأحد في "فال دينفير" بالقرب من منتجع "مونت دور" للتزلج، الذي يوجد على ارتفاع يتراوح بين 1200 متر و1846 مترا.

وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" التي تصدر في المنطقة، أن الضحايا كانوا يتزلجون وقت حدوث الانهيار الجليدي.

وكتبت الصحيفة نقلا عن متخصص قوله إن الأمطار ربما تكون قد تسببت في الكارثة، حيث وضعت مزيدا من الضغط على الغطاء الثلجي الذي تشكل في الساعات السابقة.

وجعل الطقس السيء البحث عن الشخصين المفقودين صعبا اليوم الأحد.

يذكر أن الانهيارات الجليدية نادرة الحدوث في منطقة "ماسيف سنترال".