حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا مسئولية بدء الحرب الروسية، محددا منطقة ستظل تخضع للسيطرة الروسية.

وخلال حوار مع مجلة "تايم" الأمريكية، شدد ترامب على أن "القرم ستبقى مع روسيا"، قائلا إن أوكرانيا تتحمل مسئولية بدء الحرب، وذلك "بسبب حديثهم عن الانضمام إلى حلف الناتو".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن ما تسبب في بدء الحرب هو عندما بدأوا الحديث عن الانضمام إلى حلف الناتو"، مشددا على أن "ستبقى القرم مع روسيا".

وأعرب عن ثقة أكبر وطموح أوسع وحرية أكثر من القيود مقارنة بفترته الأولى كقائد أعلى للقوات المسلحة، قائلا: "في المرة السابقة كنت أقاتل من أجل البقاء، أما هذه المرة فأنا أقاتل من أجل العالم".

ووصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة إلى موسكو حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيبحث الجانبان التسوية الأوكرانية،

وكان ترامب قال في تصريح أمس على منصة "تروث سوشيال" إنه سيكون من الصعب على كييف "استعادة" شبه جزيرة القرم التي تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة.