الأهلي يتعادل مع صن داونز ويودع دوري أبطال أفريقيا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، يودع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف في لقاء أقيم بمدينة بريتوريا.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة بحذر من الفريقين، وسعى الأهلي إلى تمرير الكرة والسيطرة على منطقة المناورات معتمدًا على تقدم محمد هاني في الناحية اليمنى، مع تمريرات إمام عاشور في الوسط خلف ثنائي الهجوم طاهر محمد وجراديشار.

بعد مرور أول 10 دقائق ظل الأهلي على تمركزه وحماية مرمى محمد الشناوي مع التحول السريع في الهجوم ولكن من دون خطورة حقيقية، نتيجة للتمركز الدفاعي للمنافس.

انحصر اللعب في معظمة حتى الدقيقة 20 في وسط الملعب من دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، وظل الأهلي على أدائه المتوازن في حين اعتمد المنافس على التمركز الدفاعي مع الضغط في وسط الملعب، خاصة على إمام عاشور لمنعه من استلام الكرة.

أول فرصة حقيقية لاحت للأهلي في الدقيقة 21 من ركلة حرة في الناحية اليسرى، ووصلت الكرة إلى جراديشار أمام مرمى صن داونز لكنه لم يحسن استقبالها لتضيع فرصة التقدم بأول الأهداف.

الهدف الأول:

فرصة جراديشار فتحت الطريق لتسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 24، عندما وصلت الكرة إلى إمام عاشور فمررها ببراعة ورؤية ثاقبة إلى طاهر محمد في الناحية اليمنى، فتقدم طاهر وسدد بوجه القدم صاروخًا سكن الزاوية اليسرى العليا للحارس رونوين ويليامز.

تألق محمد هاني في الدقيقة 24 بسرعته وتغطيته خلف رامي ربيعة منقذًا فرصة خطيرة للمنافس، وتمكن من إعادة الكرة إلى محمد الشناوي.

مع الدقيقة 33 تقدم محمد هاني بالكرة ومررها إلى إمام عاشور في الناحية اليمنى المسيطر عليها الأهلي والتي جاء منها هدف التقدم، فتسلم إمام عاشور الكرة وسددها زاحفة تصدى لها حارس صن داونز رونوين ويليامز بصعوبة مانعًا اهتزاز شباكه بالهدف الثاني.

من هجمة منظمة للأهلي في الناحية اليسرى وصلت الكرة إلى أحمد رضا فسدد لكن الحارس رونوين ويليامز يتصدى مجددًا.

واصل الأهلي تفوقه فارضًا أسلوبه على المنافس حتى أطلق الحكم الموريتاني دحان بيدة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0.