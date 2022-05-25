مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية، وانتشار فيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.

ويناقش المجلس، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق ومظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.