شراكة بين توتال إنيرجيز وجلوبال إنفرستراكشر بارتنزر للاستثمار في الطاقة المتجددة بأمريكا

أعلنت شركة الاستثمار المالي جلوبال إنفرستراكشر بارتنزر (جي.آي.بي)، اليوم الأربعاء، تشكيل شراكة استراتيجية مع شركة النفط والغاز الفرنسية توتال إنيرجيز للعمل في قطاع الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة.

وستستحوذ الشركة الفرنسية على نصف حصة جي.آي.بي في شركة كليرواي إنيرجي جروب المتخصصة في مشروعات الطاقة المتجدة التي تمتلك حصة مسيطرة قدرها 42% في شركة كليرواي إنيرجي.

ووفقا للصفقة ستحصل جي.آي.بي على 1.6 مليار دولار نقدا إلى جانب حصة قدرها 50% تقريبا من أسهم شركة تابعة لمجموعة توتال، التي تمتلك 51% من أسهم شركة صن باور كورب للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

قال باتريك بوياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز: "إن الشراكة تسمح لشركة توتال إنيرجيز بالتوسع في سوق الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم، وتستفيد من الأصول التشغيلية التي تضم قدرات توليدية تبلغ 22 جيجاوات، مع تغطية جغرافية واسعة النطاق بجودها في 34 ولاية".