عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد غزو الآلاف من قناديل البحر العملاقة لسواحل بحر آزوف في إقليم كراسنودار الروسي.

وفسرت إدارة إقليم كراسنودار هذه الظاهرة بزيادة ملوحة المياه والكثير من العوالق والطقس الحار.