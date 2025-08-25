تفحم سيدة مسنة في حريق شقة بالهرم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقيت سيدة مصرعها في حريق نشب داخل شقتها بالطابق الثاني في عقار مكون من 7 طوابق بشارع زغلول بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وسيارتي إسعاف تحسبًا لحالات الطوارئ.

وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في مصرع سيدة مسنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات