أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين، الوزير وليد عساف، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض على الفلسطينيين العيش في معزل للفصل العنصري ، مشيرًا إلى أن نظام الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون.

وقال عساف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على العالم أن يدرك أن الفلسطينيين قدموا كل ما في وسعهم من أجل الوصول إلى حل سياسي وإلى حل الدولتين، لكن ما يحدث الآن هو أن دولة واحدة تقام على كل أراضي فلسطين التاريخية بينما يعيش الفلسطينيون في معازل وفي فصل عنصري.

وحذر من خطورة خطط الحكومة الإسرائيلية الحالية لإنشاء معابد وكنس يهودية داخل المستوطنات في الضفة الغربية المُحتلة، وإن بناء الكنس اليهودية في المستوطنات يعد جزءًا من العراقيل الإضافية التي يضعها الاحتلال أمام أي حل سياسي، مشيرًا إلى أن ذلك يطيل أمد الصراع وينقله إلى مستويات صعبة.

وأوضح عساف أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين وتخلى عن مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه إذا واصل المجتمع الدولي تخليه عن القضية الفلسطينية فإن ذلك يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام الفلسطينيين للحصول على حقوقهم بأي شكل من الأشكال.

وتابع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه لا يُمكن أن يُطلب من سبعة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال، أن يخضعوا لهذا الاحتلال إلى الأبد ولا يمكن أن يقبل اللاجئون الفلسطينيون في الخارج أن يبقوا لاجئين إلى الأبد ولابد من حل قضيتهم.