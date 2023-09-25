رئيس البنك الآسيوي: ميزانيات الدول منذ جائحة كورونا أصبحت أكثر إجهادا

قال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية جين ليتشون، إن العالم يواجه الكثير من التحديات منذ جائحة كورونا.



وأضاف، خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن هناك سلسلة غير منتهية من التحديات الاقتصادية، التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو.



وأشار إلى وصول التخضم ومعدلات الفائدة إلى مستويات مرتفعة، موضحا أن ميزانيات الدول منذ الجائحة أصبحت أكثر إجهادا أكثر من أي وقت مضى، لكن العالم لا يزال مستمر في النمو.



ولفت إلى أن البنى التحتية تواصل سد الفجوات حول العالم، مؤكدا الحاجة المتزايدة إلى دعم الدول في مواجهة الكوارث الطبيعية والمتكررة.



وحذر من أن تغير المناخ خطر يهدد الجميع، كما أنّ توقعات بنوك التنمية متعددة الأطراف لم تكن أعظم من أي وقت مضى.



وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.