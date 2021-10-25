رفض محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، الحديث عن الوعود في الموسم الجديد من بطولة الدوري.
وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «لن نقدم وعود في الوقت الحالي مازالت الأمور مبكرة للغاية للحديث عن الطموح».
وأضاف: «كل ما نفكر فيه حاليا هو التقدم بشكل أكبر في المستوى والنتائج».
وعن المنافسة على لقب الدوري.. قال: «نمتلك القدرة على ذلك بالفعل لكننا لا يجب أن نتحدث عن هذا الأمر حتى نرى الفريق وأدائه، نمتلك قائمة جيدة».
وأكمل: «امكاناتنا تسمح بالمنافسة على لقب الدوري، أنا على ثقة من أن قماشة الفريق تسمح بالمنافسة».
وعن التتويج ببطولة الكونفدرالية .. قال فتح الله: «نشعر في أخر موسمين أننا نقترب من تحقيق البطولة، لعبنا 2 نهائي ووصلنا لنصف النهائي».