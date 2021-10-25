 بيراميدز: نتمنى المنافسة على الدوري.. ولن نتحدث عن الطموح الآن - بوابة الشروق
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بيراميدز: نتمنى المنافسة على الدوري.. ولن نتحدث عن الطموح الآن

محمد جلال
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 12:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 12:59 ص

رفض محمود فتح الله، مدرب فريق بيراميدز، الحديث عن الوعود في الموسم الجديد من بطولة الدوري.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «لن نقدم وعود في الوقت الحالي مازالت الأمور مبكرة للغاية للحديث عن الطموح».

وأضاف: «كل ما نفكر فيه حاليا هو التقدم بشكل أكبر في المستوى والنتائج».

وعن المنافسة على لقب الدوري.. قال: «نمتلك القدرة على ذلك بالفعل لكننا لا يجب أن نتحدث عن هذا الأمر حتى نرى الفريق وأدائه، نمتلك قائمة جيدة».

وأكمل: «امكاناتنا تسمح بالمنافسة على لقب الدوري، أنا على ثقة من أن قماشة الفريق تسمح بالمنافسة».

وعن التتويج ببطولة الكونفدرالية .. قال فتح الله: «نشعر في أخر موسمين أننا نقترب من تحقيق البطولة، لعبنا 2 نهائي ووصلنا لنصف النهائي».


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