الكهرباء تناشد المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء الأمطار: خطرة على الأرواح

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن التجهيزات والاستعدادات إجراءات استباقية لموجة الطقس السيء، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من عزل المهمات الكهربائية، وكذا جاهزية فرق الطوارئ.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية كافة، للتأكد من صيانة مولدات الطوارئ في مناطق سقوط الأمطار.

وناشد المواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، قائلًا: «حال رؤية أي عطل اتصل بالخط الساخن 121، ليتم التحرك سريعا والقيام بالإجراءات المطلوبة».

وتابع: «حريصون جدا على ألا يكون هناك أي ضرر على أي شخص»، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع المحليات للتأكد من عزل وصلات الكهرباء، من أجل تأمين أعمدة الإنارة.

وأوضح أن هناك بعض المشكلات متمثلة في عدد من التعديات على وصلات الكهرباء، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات أثناء سقوط الأمطار، تتسبب في وجود خطورة على الأرواح.