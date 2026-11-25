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اطمأن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق أسوان – أبو سمبل البري، عند الكيلو 110، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ودفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة.

ووجه المحافظ بتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة، مع تسخير الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلف بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع تداعيات الحوادث الطارئة، ومتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة.