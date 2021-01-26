الحبيب علي الجفري: عبلة الكحلاوي من النوادر الذين جعلوا المعنى العميق سلسا

نعى الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية عن عمر ناهز الـ72 عامًا، قائلًا إن الراحلة كانت عالمة جليلة عارفة بالله، وصوفية خادمة للناس محبة لهم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن «عبلة الكحلاوي من النوادر في عصرنا الذين استطاعوا جعل المعنى العميق سلسًا»، متابعًا أن «الكلام يلج القلب دون استئذان إذا تكلمت».

وأضاف أن «كلامها كان ثمرة حال مع الله»، مستطردًا: «امرأة فقدت زوجها لازالت في مقتبل العمر، تفرغت للتدريس في الأزهر والحرم المكي، واتجهت إلى ميدان الدعوة العامة ومست آلام الناس بصدق وحنان ومحبة ورحمة».

وذكر الداعية الإسلامية أن «الرحلة كانت فيضًا من المحبة عجيب والقوة والعزيمة وحنان الأم»، راويًا عن لقاء جمعهما في التسعينيات: «قالت لي إنها تأثرت بكلامي ونصحتني بأن أخاطب الروح مع العقل، وتنبيهها غير مسارًا في حياتي».

وتوفيت الداعية الإسلامية، عبلة الكحلاوي، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ72 عامًا، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا.