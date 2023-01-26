عبدالحفيظ: افتخر بأنني حضرت جميع نتائج انتصارات الأهلي ضد الزمالك من 1 لـ 6

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن مباراة القمة رقم 125 والتي جمعت الفريق الأحمر مع غريمه التقليدي الزمالك.

وحقق الفريق الأحمر انتصاراً ثمينًا بثلاثية نظيفة أمام نظيره الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «لقطة شيكابالا مع الجماهير قبل القمة تفاؤل بالنسبة لي، وأطالب من يتهمني بالسحر بقراءة دعاء التحصين عند رؤيتي».

وأضاف: «من الحاجات الشخصية التي أفتخر بها، أنني حضرت جميع نتائج انتصارات الأهلي ضد الزمالك من 1 لـ 6».

وتابع عبد الحفيظ: «مباراة الزمالك في نهائي القرن، هي أكبر فرحة في حياتي وخاصة عند هدف أفشة، وأكثر من هدفي في الترجي».

وبسؤاله عن رأيه في ارتداء الزمالك القميص الأزرق في مباراة السوبر الأخيرة، قال: «أنا كنت متأكد إنهم هيلبسوا الأزرق عشان كسبوا به الكأس، وقعدت أضحك في الاجتماع الفني لما اختاروا الطقم الأزرق، أنا روحت الماتش بالتلات تيشرتات عشان مش عارف هما عايزين يلبسوا إيه».

وأتم: «الأهلي لم يخسر مباراتين متتاليتين في الديربي منذ 20 عامًا، ولم نخسر أيضًا أمام الزمالك في الدور الأول منذ 19 عامًا، وعلى مدار 16 عامًا لم نخسر أمامهم في الدوري سوى مرتين فقط».