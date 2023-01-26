قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر التنسيقية، إن الفن المصري في حالة تراجع، والقوى الناعمة جزء من قوة مصر.

وأضافت سها سعيد، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين": الفن يحتاج محفزات، ودورنا يتراجع، والصناعة تواجه العديد من التحديات، ونسعى لإيجاد حلول تقدم للمجالس النيابية.

وأكدت أن الفكر يواجه بالفكر، مضيفة: الفن له تأثير علي شخصيتي، ونتمني أن يعود الفن صناعة حقيقية، وأن يتم تذليل كافة العقبات التي تؤثر علي السياحة ومجالات أخرى.

وأدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.