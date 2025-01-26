محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء السبت، مهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز للحكم الشهير محمود البنا، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.
وجاء طاقم الحكام كاملا كالآتي:
1- محمود البنا، حكمًا للساحة.
2- أحمد حسام طه، حكمًا مساعدًا.
3- هاني عبدالفتاح، حكمًا مساعدًا.
4- صبحي العمراوي، حكمًا رابعًا.
5- محمود عاشور، حكم فار.
6- خالد حسين، مساعد حكم فار.
ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز موسم 2024-25، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.