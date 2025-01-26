محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

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أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء السبت، مهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز للحكم الشهير محمود البنا، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

وجاء طاقم الحكام كاملا كالآتي:

1- محمود البنا، حكمًا للساحة.

2- أحمد حسام طه، حكمًا مساعدًا.

3- هاني عبدالفتاح، حكمًا مساعدًا.

4- صبحي العمراوي، حكمًا رابعًا.

5- محمود عاشور، حكم فار.

6- خالد حسين، مساعد حكم فار.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز موسم 2024-25، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.