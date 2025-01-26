مصطفى البرغوثي: مشهد تسليم المحتجزات الإسرائيليات يُظهر فشل نتنياهو بتصفية المقاومة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن المشهد العسكري لتسليم حركة حماس 4 مجندات إسرائيليات محتجزات، السبت؛ يظهر «فشل إسرائيل في تصفية المقاومة الفلسطينية واقتلاع حركة حماس كما ادعى نتنياهو».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، أن المشاهد أظهرت «درجة عالية من السيطرة والإدارة تدلل على فشل نتنياهو»، مشددا أن الأهم من ذلك نجاحها في إظهار صورة حضارية إنسانية عن الشعب الفلسطيني في طريقة معاملة الأسرى مقابل الطريقة الوحشية لجيش الاحتلال والتي تسببت في استشهاد 60 أسيرًا منذ السابع من أكتوبر.

وأكد أن «المشاهد التي قدمتها حماس عكست صورة صمود ومقاومة وبطولة وثبات وسلوك حضاري إنساني فلسطيني مقابل سلوك همجي إسرائيلي».

وأشار إلى أن نتنياهو يعلم تمامًا أنه لن يستطيع أن يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة، والتي تعني الحكم النهائي بفشل مؤامرة التطهير العرقي ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية كذلك، وإفشال الركن الأساسي للمشروع الصهيوني الذي كان الهدف الرئيس للعدوان على غزة؛ بسبب صمود وبسالة وبطولة الفلسطينيين في قطاع غزة والموقف المصري الحازم الذي رفض السماح بالتهجير.

وذكر أن «الصورة العامة اليوم في إسرائيل أن نتنياهو فشل.. وأعتقد أن هذا العدوان الإجرامي والصمود البطولي للشعب الفلسطيني سينهي حياة نتنياهو وبن غفير السياسية، في ظل حديث الصحف الأجنبية عن إمكانية تقاعد نتنياهو خلال الأشهر الستة القادمة».