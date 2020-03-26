الإنتاج الإعلامي: تعقيم 10 آلاف متر مربع بالمدينة بواسطة أجهزة وزارة الزراعة

أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أن أجهزة وزارة الزراعة المتخصصة قامت اليوم الخميس، بتطهير وتعقيم ما يزيد عن عشرة آلاف متر مربع بالمدينة كمرحلة أولى.

وأفاد بيان للشركة بأن المرحلة الأولى من عملية التطهير والتعقيم شملت المبنى الإداري الرئيسي واستوديوهات قنوات "CBC" و"الحياة" و"DMC" و"أوربيت" و"المحور" و"القاهرة والناس" ، كما تم تطهير قاعات محاضرات الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام التابعة للمدينة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة الاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم بصورة دورية حفاظا على سلامة وصحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة بها وكذلك الإعلاميين والفنانين ضماناً لسير العمل بالمدينة بطريقة آمنة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقاً للاتفاق الذي تم بين وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ووزير الزراعة الدكتور السيد القصير للقيام بتطهير وتعقيم منشآت مدينة الإنتاج الإعلامي كأحد المؤسسات الحيوية الهامة في الدولة، والتي تضم العديد من الاستوديوهات وتنطلق منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية، كما تضم العديد من المقرات الإدارية والمراكز العلمية والتدريبة.

يذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي تعد من أول الموسسات التي وضعت معقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة لكل من يدخل المدينة وذلك منذ اللحظة الأولى للإعلان عن بدء انتشار الفيروس في البلاد الأخرى، حيث قامت بوضع 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للتأكد من سلامة جميع العاملين والإعلاميين والضيوف والفنانين، كما وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة الفيروس.