كوريا الجنوبية ترحب بدعوة قادة الآسيان إلى إنهاء العنف في ميانمار

رحبت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين بالاتفاق الذي توصل إليه زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بشأن الأزمة في ميانمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "تشوي يونغ-سام"، في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، "حكومتنا ترى أن الاتفاق الذي توصل إليه قادة الآسيان سيرسي أسس استعادة الديمقراطية والاستقرار والسلام في ميانمار، ونتوقع تنفيذًا مخلصًا ومستمرًا للاتفاق".

وأضاف: "ندعو على وجه الخصوص إلى وضع حد فوري للحملة العنيفة ضد المتظاهرين باستخدام الأسلحة المدمرة في ميانمار، ونأمل أن يقوم المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا بزيارة ميانمار في وقت مبكر لإجراء حوار بناء يضم جميع الأطراف المعنية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن حكومته تحث مرة أخرى على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم أونغ سان سو تشي.

وكان قادة دول رابطة الآسيان قد اجتمعوا يوم 24 أبريل الجاري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ لبحث الأزمة في ميانمار، وتوصلوا إلى الاتفاق المكون من خمس نقاط بشأن الأزمة والذي يتضمن إنهاء العنف، وبدء الحوار البناء بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص للآسيان لتيسير الحوار، وقبول المساعدات، وقيام المبعوث بزيارة لميانمار.