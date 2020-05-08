 مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهة الكسارة - بوابة الشروق
الخميس 27 مايو 2021 12:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في جبهة الكسارة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 11:12 م

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الأربعاء، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري يمنى لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمنى أن القصف المدفعي استهدف مجاميع للمليشيا الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع في جبهة الكسارة، موضحاً أن القصف أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي جبهة العبدية بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، قُتل وجُرح عدد من العناصر الحوثية، جراء استهداف قوات الجيش الوطني تجمعا للمليشيا في الجبهة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك