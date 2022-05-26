أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق الوكالة، "تتوالى الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءا من غد الجمعة، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى (يوم توحيد القدس)، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف الأحد المقبل".

وكانت جماعات "الهيكل" الإسرائيلية دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية.

وأشارت الوكالة إلى أن "المسجد الأقصى يتعرض بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وتزداد حدة هذه الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية".