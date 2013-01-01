محلل تونسي: حركة النهضة ربما تسعى للدخول في مفاوضات خلال الأيام المقبلة

قال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الأمني، لافتًا إلى أن القرارات تشمل فرض حظر التجوال من 7 مساء وحتى 6 صباحًا ومنع التجمعات لـ3 أشخاص، حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الرئيس التونسي مدّد حالة الطوارئ 6 أشهر إضافية قبل يومين، موضحًا أن «سعيّد» من حقه استخدام قانون الطوارئ ومنع أي تجمعات وخاصة مع صعوبة وضع جائحة كورونا والمخاوف الأمنية.



وأشار إلى أن تصريحات أحد النواب التونسيين بأن وزير الدفاع كان على اتصال بحركة النهضة أثارت تعجب التونسيين والمتابعين؛ لأن رئيس الجمهورية هو من يعين وزير الدفاع.



ولفت إلى أن الرئيس التونسي اتخذ قرارًا بغلق كل مؤسسات الدولة خلال الأيام المقبلة، خوفًا من إتلاف الملفات أو تخريب المنشآت العمومية الهامة، موضحًا أنه قرار احترازي لتفادي أي عملية تحريف أو تلاعب بالوثائق.



وذكر أن استقالة رئيس الحكومة التونسية تعد نهائية بالرغم من محاولات حركة النهضة لإرباك الأوضاع، معربًا عن أمنياته في أن تراجع حركة النهضة موقفها وتوقع أنها ربما تسعى للدخول في مفاوضات، خلال الأيام المقبلة.



وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.